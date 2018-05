Promi-Bild des Tages Nick Carter imitiert Spice Girl

Die anderen Jungs versuchten ebenfalls, einem der Spice Girls möglichst ähnlich zu werden. Howie Dorough trug Geri Halliwells berühmtes Union-Jack-Kleid, Kevin Richardson war so posh wie Victoria Beckham. Von Kopf bis Fuß in Leopardenprint gehüllt, sah AJ McLean Mel B zum Verwechseln ähnlich. Und Brian Littrell hatte sich in Mel Cs Sport-BH und Jogginghosen gezwängt. Zu "Wannabe" und "Say you'll be there" beeindruckten die fünf Jungs ihre Fans mit ihren High-Heel-Fertigkeiten und ihren Spice-Dance-Moves.