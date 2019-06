Promi-Bild des Tages Neil Patrick Harris besucht Tel Aviv

Das erste Mal Tel Aviv! Neil Patrick Harris (45, "Gone Girl") und sein Mann David Burtka (44, "Dance-Off") freuen sich mit einem Instagram-Bild über ihren ersten Besuch der Pride Parade in Tel Aviv: "Gerade erst angekommen in Tel Aviv für unsere erste 'Tel Aviv Pride'. Zum ersten Mal hier, es gibt so viel zu entdecken! Lasst den Spaß beginnen!"