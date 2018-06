Promi-Bild des Tages Nackte Freude bei Olly Murs

Der neue Pokal stammt von einem von UNICEF unterstützten Event namens Soccer Aid Match in Old Trafford, bei dem Murs an der Seite anderer Promis für einen guten Zweck Fußball spielte. Insgesamt brachte die Charity-Aktion Spenden im Wert von 5.540.259 Pfund ein - und Olly Murs ein weiteres nacktes Erinnerungsfoto, das er mit den Worten "Es ist groß, es ist rund, es ist glänzend und ich habe endlich meine Hände drauf bekommen" betitelte.