Promi-Bild des Tages Miranda Kerr: Seltener Anblick

Der Gründer der App Snapchat und das australische Model haben im Mai 2017 geheiratet. Doch das Paar verbringt lieber Zeit abseits des Scheinwerferlichts und genießt das Familienleben in den eigenen vier Wänden. In einem Interview mit "Us Weekly" erzählte Kerr einst kurz nach der Verlobung im Jahr 2016: "Wir gehen nicht viel weg und bleiben lieber daheim, kochen Abendessen und gehen früh ins Bett." Diese öffentliche Date-Night war also etwas ganz Besonderes.