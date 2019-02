Promi-Bild des Tages Michael "Bully" Herbig liebt Dublin

Der 50-Jährige ist offenbar beruflich unterwegs, um seinen Thriller "Ballon" beim Internationalen Film Festival von Dublin vorzustellen, das von 20. Februar bis 3. März in der irischen Metropole stattfindet. Der Thriller mit Friedrich Mücke in der Hauptrolle ist unter anderem in der Vorauswahl für den Deutschen Filmpreis 2019, der im Mai vergeben wird.