Promi-Bild des Tages Michael "Bully" Herbig gratuliert

Filmemacher Michael "Bully" Herbig (50) schickt Geburtstagsgrüße an Schauspieler Thomas Kretschmann (56, "What a Man") und postet dazu ein Schwarz-Weiß-Selfie der beiden auf seinem Instagram-Account. Neben den Glückwünschen verweist der Münchner auch direkt auf den Kinostart ihres gemeinsamen Films "Ballon", der in der kommenden Woche Premiere feiert und ab 27. September in den Kinos läuft. "Bully" führte erstmals bei einem Thriller Regie, während Kretschmann in dem DDR-Flucht-Drama als Leutnant zu sehen sein wird. Karoline Schuch (36), Friedrich Mücke (37) und David Kross (28) sind ebenfalls an Bord.