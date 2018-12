Promi-Bild des Tages Mel B schickt Grüße aus dem Krankenhaus

Mel B (43, "For Once In My Life") schockt ihre Fans mit einem Schnappschuss auf Instagram: Auf dem Foto hält das Gründungsmitglied der Spice Girls einen dicken Verband in die Kamera. Ihr rechter Arm ist mit einer Schlinge um ihren Hals fixiert und die Kapuze ihres Pullovers hat sich die Musikerin über den Kopf gestülpt. Im Hintergrund ist ein Wegweiser eines Krankenhauses zu sehen. Was war nur passiert?