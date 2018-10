Promi-Bild des Tages Meghans Gummistiefel-Triumph

Meghan (37) ist zwar "nur" Herzogin, in Neuseeland hatte sie aber dennoch königlichen Spaß. Beim dort traditionellen Gummistiefel-Weitwurf, auch "Welly Wanging" genannt, machte die schwangere Herzogin von Sussex eine ausgesprochen gute Figur. Und so musste sich am Ende sogar ihr Ehemann Prinz Harry (34) geschlagen geben.