Promi-Bild des Tages Matthias Schweighöfer mit rotem Bart

Matthias Schweighöfer (37, "You Are Wanted") ist sich für keinen Spaß zu schade. Gerade ist der neue Film "100 Dinge" mit Freund und Schauspielkollege Florian David Fitz (43, "Jesus liebt mich") abgedreht, da rühren die beiden Stars schon kräftig die Werbetrommel. Am Mittwoch postete Schweighöfer ein Selfie auf seinem Instagram-Profil, das ihn mit einer roten Mütze und einem unechten, dafür aber feuerroten Bart zeigt.