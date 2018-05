Promi-Bild des Tages Mats Hummels und Kevin Trapp beim Tennis

Ob er das Match mit dem Torwart von Paris Saint-Germain für sich entschieden hat, verriet er allerdings nicht. Viel Zeit bleibt den beiden für ihre Tennis-Partien möglicherweise nicht mehr: Am Montag verkündet Bundestrainer Joachim Löw (58) den endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft in Russland. Falls Manuel Neuer (32) rechtzeitig fit werden sollte, so wie es derzeit aussieht, gilt Trapp neben seinem Leverkusener Keeper-Kollegen Bernd Leno (26) als Streichkandidat.