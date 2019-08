Promi-Bild des Tages Mark Wahlberg zeigt seine Muskeln

Was dem 48-Jährigen zu solch einem durchtrainierten Körper verholfen hat? Ein spezielles Functional Training namens F45, das über 45 Tage absolviert wird. Einige prominente Follower zeigen sich beeindruckt von Wahlbergs Muskelbergen: "Zeig' den Leuten, was Menschen in den 40ern alles können! Du siehst toll aus, Kumpel", schrieb etwa Schauspieler Mario Lopez (45) unter das Bild. Und Football-Quarterback Tom Brady (42) hat sogleich ein Jobangebot für den Schauspieler parat: "Wir suchen nach fähigen Spielern."