Promi-Bild des Tages Mariah Carey posiert mit Tochter Monroe

Wie die Mutter so die Tochter - das beweist das neueste Instagrambild von US-Sängerin Mariah Carey (48, "#1 to Infinity"). Die 48-Jährige veröffentlichte einen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit Töchterchen Monroe (7) auf einer Jacht zeigt. Beide setzen sich in identischer Pose vor der Kamera in Szene - das rechte Bein locker angelehnt, der Kopf neckisch nach rechts geneigt.