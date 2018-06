Promi-Bild des Tages Manuel Neuer meldet sich zu Wort

Der Schock über die WM-Auftaktpleite gegen Mexiko am gestrigen Sonntag sitzt nicht nur bei den Fans, sondern auch bei der deutschen Nationalmannschaft tief. Jetzt heißt es kämpfen, um den Traum von der Titelverteidigung nicht schon in der Gruppenphase zu beenden. Einen Tag nach der Niederlage meldet sich nun Torwart und DFB-Kapitän Manuel Neuer (32) via Instagram zu Wort.