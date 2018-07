Promi-Bild des Tages Mandy Moore trägt Schnauzbart

"This Is US"-Star Mandy Moore (34) hat ihrem Serien-Ehemann Milo Ventimiglia (41) mit einem herrlich schrägen Schnappschuss zum Geburtstag gratuliert. Auf Instagram postete die Schauspielerin ein gemeinsames Selfie, auf dem vor allem eines hervorsticht: ihr angeklebter Schnauzbart, den sie offenbar aus Ventimiglias Maske gemopst hat. In der Serie spielen die beiden das Ehepaar Jack und Rebecca Pearson.