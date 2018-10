Promi-Bild des Tages Malfoy und Harry wiedervereint

Eine "Harry Potter"-Reunion, die für alle Fans mit einem Schnappschuss festgehalten wurde: Schauspieler Tom Felton (31, "Feed - Nichts kann uns trennen!") postete auf seinem Instagram-Account ein gemeinsames Foto mit Daniel Radcliffe (29). Felton stattete seinem ehemaligen Co-Star einen Besuch in New York ab. Radcliffe steht dort für das Broadway-Stück "The Lifespan of A Fact" auf der Bühne. Tom Felton lobt die Performance seines Kumpels und empfiehlt, das Stück unbedingt anzusehen.