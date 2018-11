Promi-Bild des Tages Lena Headeys "liebster Bruder"

Auf dem Foto sind die beiden Schauspieler Arm in Arm zu sehen und lächeln zufrieden in die Kamera. Coster-Waldau trägt einen dichten Bart, während Headey dunkle Haare hat. Als Cersei Lennister kennen Fans sie als Blondine. Headey bezeichnete ihren Kollegen im Kommentar zum Foto als ihren "liebsten Bruder" und unterstrich ihre Aussage mit einem Herz-Emoji. In "Game of Thrones" verbindet die beiden Figuren bekanntlich mehr als nur Geschwisterliebe - sie sind auch ein Liebespaar.