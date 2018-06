Promi-Bild des Tages Kate Hudsons Babykugel

Außerdem setzte sie die Hashtags "#SheBig", was so viel heißen soll, dass das Baby ganz schön groß ist, sowie "#HerGurl", was einmal mehr das Geschlecht unterstreicht. Für Hudson ist es bereits das dritte Kind. Aus ihrer Ehe mit Musiker Chris Robinson (51) stammt Sohn Ryder (14). Mit Muse-Sänger Matthew Bellamy (40) hat sie zudem Sohn Bingham (6).