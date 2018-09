Promi-Bild des Tages Kaley Cuoco wird zum Fan-Girl

Am Montagabend startete die Erfolgssitcom "The Big Bang Theory" in den USA in ihre zwölfte und finale Staffel. Fans dürfen sich in den neuen Folgen auf einen ganz besonderen Gaststar freuen: Oscar-Preisträgerin Kathy Bates (70, "Misery"). Die Schauspielerin spielt die Mutter von Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik). Bereits in der elften Staffel schlüpfte sie in die Rolle.