Promi-Bild des Tages Justin Timberlake turtelt in Paris

Am heutigen Dienstag um 20 Uhr steht Justin Timberlake (37, "Say Something") mal wieder auf einer Bühne. Diesmal führt seine "The Man Of The Woods"-Tour den Musiker ins verträumte Paris nach Frankreich. Doch bevor er soweit ist, scheint Timberlake die freie Zeit mit seiner Ehefrau Jessica Biel (36, "The Sinner") zu genießen.