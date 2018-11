Promi-Bild des Tages Justin Bieber im Knutsch-Fieber

Eng umschlungen genießen sie ihre Zweisamkeit - und knutschen was das Zeug hält. Den Fans scheint das junge Glück jedenfalls zu gefallen. So heißt es in den Bild-Kommentaren unter anderem "Ihr zwei seid so süß" und "Ich hoffe, ihr seid glücklich". Und Biebers Fans freuen sich zu Recht: Das letzte Mal als der Sänger ein Pärchen-Foto mit seiner Hailey auf Instagram postete war im Juli.