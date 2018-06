Promi-Bild des Tages Joko Winterscheidt ist ratlos

Neue Kleidung, neuer Haarschnitt, neue Stadt - bei Joko Winterscheidt (39) ist scheinbar alles neu. Vielleicht hat der Moderator ja auch deshalb so Probleme damit sich zurechtzufinden. Das würde zumindest erklären, weshalb er seine rund 700.000 Fans auf Instagram aktuell fragt, was er denn mit seinem angebrochenen Tag in New York City noch so alles anstellen könnte. Doch während diese ihm freudig Auskunft über den Times Square, Central Park und Co. geben, scheint der 39-Jährige mit seinem Post etwas ganz anderes im Sinn gehabt zu haben.