Promi-Bild des Tages Johnson und Brühl bei Kerzenschein

Ein Bild von Dakota Johnson (29, "Fifty Shades of Grey") und Daniel Brühl (40, "Der Duft von Lavendel") beim Candle-Light-Dinner sieht man auch nicht alle Tage. Entstanden ist es bei einem Abendessen der diesjährigen Jury des Internationalen Filmfestivals in Marrakesch. Noch interessanter wäre wohl zu wissen, über was die beiden in diesem Moment geredet haben, das die Schauspielerin so überrascht zu haben scheint.