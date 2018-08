Promi-Bild des Tages John Stamos: Überraschungsauftritt

Auf seinem am Samstag geposteten Bild auf Instagram sitzt der Hollywood-Star grinsend an den Drums und scheint seine Performance sichtlich zu genießen. Die Fans halten ihre Handylichter in die Höhe und tauchen das Konzert in ein Lichtermeer. Stamos ist neben seiner erfolgreichen Schauspielkarriere leidenschaftlicher Musiker und schrieb viele Songs der "Full House"-Serie selbst. Seit 1985 tritt er immer wieder als Gastmusiker der Beach Boys auf.