Promi-Bild des Tages John Legend genießt den Familienurlaub

Mit einem süßen Schnappschuss aus dem Urlaub begeistert John Legend (39) am Donnerstag seine Fans. Der "All of Me"-Sänger genießt gerade den gemeinsamen Familienurlaub mit Ehefrau Chrissy Teigen (32) und den beiden Kindern Luna Simone (2) und Miles Theodore (2 Monate). Auf seinem Instagram-Account postete er nun ein Bild, das ihn gemeinsam mit seinen beiden Kindern beim Entspannen auf Bali zeigt.