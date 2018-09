Promi-Bild des Tages Jennifer Lopez hat Promibesuch

"Lustiger Abend mit diesen Schönheiten... ach ja und Alex ist auch eine Schönheit", kommentierte J.Lo das Bild. In dem Post verrät die Sängerin auch das große Finale: Noch vier Auftritte stehen an, dann geht ihre erfolgreiche Vegas-Show "Jennifer Lopez: All I Have" am 29. September 2018 zu Ende. Die erste Show spielte sie im Januar 2016.