Promi-Bild des Tages Hugh Jackman und Arnie beim Training

Die einen feiern den Unabhängigkeitstag der USA am vierten Juli mit einem Festmahl, die anderen gehen ins Fitnessstudio. So auch zwei der wohl bekanntesten Muskelprotze Hollywoods, Hugh Jackman (49, "Wolverine") und Arnold Schwarzenegger (70, "Terminator"). Auf Instagram teilte der "Wolverine"-Star ein Selfie aus dem Gym, an seiner Seite Arnie und ein Freund namens Pete.