Promi-Bild des Tages Hilary Duffs lustige Familie

Sängerin und Schauspielerin Hilary Duff (31, "Breathe In. Breathe Out.") hat Ende Oktober ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Nun zeigt sie stolz ihre kleine Familie und beweist mit dem niedlichen Schnappschuss, dass sie jede Menge Spaß zusammen haben. Duff veröffentlichte ein Bild auf Instagram, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, dem Musiker Matthew Koma (31), zu sehen ist. Sie hält die gemeinsame Tochter Banks Violet Bair in den Armen. Ebenfalls auf dem Foto: Luca Cruz Comrie (6), Duffs Sohn aus ihrer ersten Ehe.