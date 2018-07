Promi-Bild des Tages Guns N' Roses spielen für ganz Estland

Guns N' Roses ("It's So Easy") sind seit Anfang Juni wieder auf ihrer "Not in This Lifetime"-Tour und begeistern die Massen. Ein ganz besonderes Konzert war aber offenbar ihr Auftritt in Tallinn, der Hauptstadt von Estland am gestrigen Montag. Schließlich war es ihr erstes Konzert in dem kleinen baltischen Land überhaupt. Kein Wunder, dass sich das niemand entgehen lassen wollte. "Ganz Estland war gestern Abend da", scherzte die Band gar auf dem offiziellen Instagram-Account.