Promi-Bild des Tages Geri Halliwell im Tanzfieber

Da scheinen zwei mächtig Spaß zu haben: Sängerin Geri Halliwell (46, "Scream If You Wanna Go Faster") und ihr einjähriger Sohn Montague brauchen keine Tanzfläche, um das Tanzbein zu schwingen. Der ehemalige Spice-Girls-Star postete auf Instagram einen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit ihrem Söhnchen tanzend in einem Flur zeigt.