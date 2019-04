Promi-Bild des Tages "Friends"-Reunion

Der lautet schlicht: "Meine Augen, meine Augen." "Friends"-Kenner erkennen das Zitat natürlich auf Anhieb. Denn genau diese Worte schreit Kudrow in ihrer Rolle als Phoebe, als sie Monica und Chandler (Matthew Perry) zusammen erwischt. "Bester Spruch in 'Friends'!!", fasste es ein User in den Kommentaren treffend zusammen.