Promi-Bild des Tages Elsa Hosk: Süße Liebeserklärung

Zwei Wochen nach der Aufzeichnung der diesjährigen "Victoria's Secret Fashion Show" in New York gönnen sich die Topmodels Elsa Hosk (30) und Martha Hunt (29) gemeinsam mit Freunden eine Auszeit im warmen Mexiko. Dort feierten die Freundinnen nicht nur Hosks 30. Geburtstag nach, der eigentlich schon am 7. November stattgefunden hatte. Das schwedische Topmodel verbringt auch viel gemeinsame Zeit mit ihrem Freund Tom Daly (30).