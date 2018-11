Promi-Bild des Tages Ein wenig Schminke für "The Rock"

Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Na gut. Ungefähr so muss die Unterhaltung zwischen Dwayne "The Rock" Johnson (46, "Rampage") und seiner Tochter Jasmine (2) abgelaufen sein. Wie der Schauspieler zu seinem amüsanten Instagram-Bild erklärt, habe er sich von seinem kleinen Mädchen eigentlich nur einen Abschiedskuss gewünscht, ehe er zur Arbeit aufbrechen musste. Doch so völlig ungeschminkt konnte die zweijährige Künstlerin ihren Papa doch nicht aus dem Haus lassen.