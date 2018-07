Promi-Bild des Tages Dwayne "The Rock" Johnson fällt auf

Auf gleich drei Fotos ist "The Rock" von hinten zu sehen, wie er in Sportkleidung durch Menschenmengen in China spaziert. Der fast zwei Meter große Johnson sieht dabei nicht nur besonders riesig aus. Auf jedem Foto sind zudem auch Einheimische zu erkennen, die den Schauspieler verwundert anstarren. Johnson nimmt seinen "Riesen"-Auftritt mit Humor und kommentiert die Bilder: "Immer wieder ein Spaß, mich überall unters Volk zu mischen."