Promi-Bild des Tages Drew Barrymore natürlich schön

Die beiden Schauspielerinnen kennen sich bereits seit ihrer gemeinsamen Zeit am Set zu "3 Engel für Charlie" im Jahr 2000, Cameron war sogar eine der Brautjungfern bei Barrymores Hochzeit mit inzwischen Ex-Ehemann Will Kopelman (40). Dass die beiden nach all den Jahren immer noch ganz ohne Schminke auskommen, verdanken sie wohl Barrymores Beauty-Tipp "Sunscreen always", den sie als weiteren Hashtag unter dem Bild verlinkt - in Großbuchstaben und mit viel Nachdruck.