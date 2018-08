Promi-Bild des Tages Doppelter David Schwimmer?

Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass "Friends"-Star David Schwimmer (51) eine Gastrolle in der Sitcom "Will & Grace" übernehmen wird. Nun gibt es den ersten Schnappschuss des 51-Jährigen vom Set. Hauptdarstellerin Debra Messing (50) alias Grace Adler veröffentlichte ein Foto, auf dem Schwimmer neben Hauptdarsteller Eric McCormack (55) alias Will Truman zu sehen ist. Beide tragen graue Jeans, ähnliche Sneakers und dunkle Kapuzenjacken. Ein kritischer Gesichtsausdruck ziert ihre Gesichter. "Das war nicht geplant", so Messings Kommentar zu dem Bild.