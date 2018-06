Promi-Bild des Tages Dieter Hallervorden bei der Sphinx

Schauspieler Dieter Hallervorden (82, "Ostfriesisch für Anfänger") entspannt an seinem freien Tag in der Berliner Heimat. Am Hubertussee in Grunewald klettert er auf die Statue an der Bismarckallee und postet für seine Fans direkt ein Bild auf Instagram, wie er sich auf den Pfoten der Sphinx räkelt.