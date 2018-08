Promi-Bild des Tages Die Beauty-Verwandlung der Katze

Bei ihrer Beauty-Routine scheint die Katze vor allem auf Concealer als Wundermittel gegen Augenringe zu schwören. Das deutet ihr Kommentar "Augenringe vs. Concealer" an. Aus diesem Grund fügte sie auch den Hashtag "Power of Make Up" hinzu, was so viel wie "die Macht der Schminke" bedeutet. So wurde übrigens eine ehemalige Challenge im Jahr 2015 genannt, bei der viele Stars und YouTuber ein Vorher- und Nachher-Bild mit und ohne Make-up hochluden, wie es nun auch Katzenberger vorzeigt.