Promi-Bild des Tages Debra Messing trifft Jim Parsons

So sympathisch können nur Debra Messing (49, "Will & Grace") und Jim Parsons (45, "The Big Bang Theory") in die Kamera lachen. Auf Instagram schreibt die Serien-Ikone aus "Will & Grace": "Von der gemeinsamen Präsentation bei den Emmys bis hin zu seiner Broadway-Garderobe - es ist immer fantastisch, diesen Typen zu sehen. Freunde - lauft her, um Jim in #boysintheband zu sehen. Er ist fesselnd, komisch, mühelos. Er führt das Publikum mit so viel Geschick durch diesen einzigartigen Abend, dass es wirklich atemberaubend ist. Jim Parsons, ich liebe dich."