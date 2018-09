Promi-Bild des Tages Das neue "Men in Black"-Duo

Hemsworth und Thompson stehen übrigens nicht zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera. 2017 waren sie bereits zusammen in "Thor: Tag der Entscheidung" zu sehen. Über das Spin-off von "Men in Black" ist noch wenig bekannt. Allerdings sollen auch Emma Thompson, Liam Neeson und Rebecca Ferguson mitwirken. Im Juni 2019 soll der Film von Regisseur F. Gary Gray (49, "Fast & Furious 8") in die Kinos kommen.