Promi-Bild des Tages Chris Hemsworth: Das geht unter die Haut

In seiner Rolle als Superheld "Thor" in den Marvel-Comic-Verfilmungen kennt Schauspieler Chris Hemsworth (34) keinen Schmerz und kämpft selbstsicher gegen allerlei Wesen aus der Unterwelt. Dass der Australier im echten Leben nicht ganz so schmerzunempfindlich ist, beweist jetzt ein neuer Post auf dem Instagram-Profil von Tattoo-Künstler Joshua Lord.