Promi-Bild des Tages Charlize Theron in Südafrika

Hollywood-Star Charlize Theron (42, "The Huntsman & The Ice Queen") ist aktuell in ihrem Geburtsland Südafrika. Sie nahm an den Gedenkfeierlichkeiten zu Ehren des früheren Staatspräsidenten Nelson Mandela (1918-2013) im Wanderers Stadion in Johannesburg teil - Mandela wäre am heutigen 18. Juli 100 Jahre alt geworden. Bei ihrem Aufenthalt traf sich die Schauspielerin aber auch mit Afrikas Zukunft, wie zwei Fotos zeigen, die sie auf ihrem Instagram-Account postete.