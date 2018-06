Promi-Bild des Tages Chanel Iman: Ihr Kind wird ein...

Zu der schönen Neuigkeit postete das "Victoria's Secret"-Model ein Foto, auf dem sie mit ihrem Liebsten im Garten auf einer rosa Couch sitzen und beide glücklich in die Kamera lächeln. Ein weiteres Bild zeigt, wie sehr sich die hübsche 27-Jährige auf ihre Tochter freut: Für ein Foto hat sie sich an einer Wäscheleine mit lauter Mädchenkleidung positioniert und schreibt: "So bereit für das kleine Mädchen!"