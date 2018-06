Promi-Bild des Tages Cathy Hummels und ihr Sohn sind bereit

Beim ersten Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland konnte Cathy Hummels (30, "Stark mit Yoga") ihren Mann Mats und sein Team noch aus nächster Nähe im Stadion anfeuern, beim Spiel gegen Schweden heute Abend muss allerdings der Fernseher genügen. Denn das Model ist bereits vor einigen Tagen wieder ins heimische München gereist, um dort ihre Schuhkollektion zu präsentieren. Immerhin hat sie beim heutigen Spiel einen ganz besonders süßen Fan an ihrer Seite, der in Russland noch im Hotel warten musste: ihren Sohn Ludwig.