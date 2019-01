Promi-Bild des Tages Cathy Hummels: Ein Post zum Geburtstag

Freudestrahlend, ein wenig verschwitzt und extrem natürlich schaut Lifestyle-Expertin Cathy Hummels in die Handy-Kamera. Das Foto, das sie auf Instagram postete, zeigt sie an ihrem 31. Geburtstag nach einer Sporteinheit, wie dem Kommentar zu entnehmen ist. "Ich bin verdammte 31 Jahre alt. Habe heute zur Feier des Tages genauso viele Liegestütze gemacht und da ist mir aufgefallen, dass das schon ne ganze Menge Jahre sind, die ich auf dem Buckel habe. Mache das jetzt jedes Jahr. Somit bleibe ich dann auch fit im Alter, was heißt mit 90 Jahren werden es 90 Liegestützen", schreibt die Ehefrau von Fußball-Weltmeister Mats Hummels (30).