Promi-Bild des Tages Casper & Marteria rocken Köln

Volles Programm für die beiden deutschen Vorzeigerapper Marteria (35, "Das Geld muss weg") und Casper (35, "Im Ascheregen"). Gerade erst haben sie ihr gemeinsames Album "1982" auf den Markt gebracht und am Montag beim #wirsindmehr-Konzert in Chemnitz gegen Fremdenhass gerockt. Am Dienstag stand dann schon die nächste Aktion auf dem Plan: Spontan gaben die beiden am Tanzbrunnen in Köln ein weiteres, kostenloses Konzert.