Promi-Bild des Tages Carrie Underwood im Babyglück

Erst vor drei Tagen kündigte die amerikanische Countrysängerin Carrie Underwood (35, "Blown Away") ihre zweite Schwangerschaft in einem Video auf Instagram an. Jetzt postete sie ein neues Bild, auf dem bereits ein kleines Bäuchlein zu erkennen ist. Das Foto wurde hinter den Kulissen der Radioshow "Grand Ole Opry" geschossen, bei der sie am Freitagabend auftrat.