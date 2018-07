Promi-Bild des Tages Candice King und ihre Tochter in Rom

"Mein Wunsch ist, dass meine Tochter nicht in den Brunnen springt und wir nicht aus Rom rausgeworfen werden", schreibt sie unter ihren Instagram-Post und hält lachend einige Münzen in der Hand während ihre Tochter bereits das Brunnenwasser genau unter die Lupe nimmt. Wer mit der rechten Hand eine Münze in den Brunnen wirft, der wird laut einer Legende bald nach Rom zurückkehren.