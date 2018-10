Promi-Bild des Tages Camila Mendes ist vergeben

Am Set der Serie "Riverdale" liegt Liebe in der Luft. Schauspielerin Camila Mendes (24), die in der Serie Veronica Lodge spielt, hat mit einem niedlichen Foto auf Instagram ihre Beziehung zu ihrem Co-Star Charles Melton (27) öffentlich gemacht. Melton ist seit Staffel zwei als Reggie Mantle zu sehen. Auf dem Bild umarmen sich die beiden Jung-Stars liebevoll und Melton gibt Mendes einen Kuss auf die Stirn. "Meins", kommentierte die 24-Jährige den Schnappschuss.