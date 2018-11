Promi-Bild des Tages Behati Prinsloo zeigt ihre Beine

In New York wird bald die große "Victoria's Secret"-Show über die Bühne gehen. Für die Aufzeichnung des unter Models heiß begehrten Events haben sich die Engel allesamt im Big Apple eingefunden. Eine, die sich wohl am meisten auf die Dessous-Show freut, ist Behati Prinsloo (30). Die Ehefrau von Maroon-5-Sänger Adam Levine (39, "Moves Like Jagger") läuft nach zwei Jahren Pause wieder über den Laufsteg der Unterwäsche-Marke.