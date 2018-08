Promi-Bild des Tages Bastian Schweinsteiger im Date-Modus

Seit März sind Bastian Schweinsteiger (34) und Ana Ivanovic (30) glückliche Eltern eines kleinen Jungen. Das Eheleben der beiden Sportler, die sich 2016 das Jawort gaben, scheint durch den Nachwuchs aber keinesfalls in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Immer wieder posten sie verliebte Pärchenbilder, die sie bei gemeinsamen Unternehmungen in ihrer Wahlheimat Chicago zeigen. So auch der neueste Schnappschuss des deutschen Ex-Nationalspielers.